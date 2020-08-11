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Безопасность вакцины от коронавируса будут отслеживать на всех этапах
Качество и безопасность вакцины от коронавируса центра Гамалеи будет отслеживаться на всех этапах жизненного цикла, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:15
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Безопасность вакцины от коронавируса будут отслеживать на всех этапах

13:15 11.08.2020
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© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий КуракинПервая в мире вакцина от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
Первая в мире вакцина от коронавируса
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Качество и безопасность вакцины от коронавируса центра Гамалеи будет отслеживаться на всех этапах жизненного цикла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - говорится в сообщении.
В России создана и эффективно функционирует система фармаконадзора, которая позволяет отслеживать все серьезные нежелательные реакции при применении всех зарегистрированных в препаратов и принимать необходимые меры реагирования, пояснили в пресс-службе.
"Система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах и получение разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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