Безопасность вакцины от коронавируса будут отслеживать на всех этапах

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Качество и безопасность вакцины от коронавируса центра Гамалеи будет отслеживаться на всех этапах жизненного цикла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

"Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - говорится в сообщении.

В России создана и эффективно функционирует система фармаконадзора, которая позволяет отслеживать все серьезные нежелательные реакции при применении всех зарегистрированных в препаратов и принимать необходимые меры реагирования, пояснили в пресс-службе.

"Система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах и получение разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот", - подчеркнули в пресс-службе.