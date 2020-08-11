https://ria.ru/20200811/1575637101.html
Безопасность вакцины от коронавируса будут отслеживать на всех этапах
Качество и безопасность вакцины от коронавируса центра Гамалеи будет отслеживаться на всех этапах жизненного цикла, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:15
2020-08-11T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_178:100:1280:720_1400x0_80_0_0_ca4b251cd5bf094cd201fe1fdb5305f8.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_178:100:1280:720_1400x0_80_0_0_ca4b251cd5bf094cd201fe1fdb5305f8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_320:0:1280:720_1400x0_80_0_0_f3c41eacdb20efa8807efef56e56ff75.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_501:73:1148:720_1400x0_80_0_0_6d7b465e00075ced484a917fe3b43745.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Качество и безопасность вакцины от коронавируса центра Гамалеи будет отслеживаться на всех этапах жизненного цикла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - говорится в сообщении.
В России создана и эффективно функционирует система фармаконадзора, которая позволяет отслеживать все серьезные нежелательные реакции при применении всех зарегистрированных в препаратов и принимать необходимые меры реагирования, пояснили в пресс-службе.
"Система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах и получение разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф