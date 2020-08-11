Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575636982.html
Глава МИД Германии призвал сделать все для продления СНВ-3
Необходимо предпринять все необходимое для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), это даст время для привлечения... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:19
хайко маас
договор снв-3
сергей лавров
мид германии
владимир путин
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575635349_0:0:2929:1648_1400x0_80_0_0_0a67a8070569902cf7518e8d2a17232f.jpg
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20200711/1574201246.html
1
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575635349_0:0:2929:1648_1400x0_80_0_0_0a67a8070569902cf7518e8d2a17232f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575635349_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_3ec69d314bf2ac04117abaf1a57b8250.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575635349_335:0:2382:2047_1400x0_80_0_0_fe30b576066b5e4718f9d9e08dae1d4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайко маас, договор снв-3, сергей лавров, мид германии, владимир путин, китай, сша, в мире

Глава МИД Германии призвал сделать все для продления СНВ-3

13:13 11.08.2020 (обновлено: 13:19 11.08.2020)
458
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) перед началом встречи в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) перед началом встречи в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Необходимо предпринять все необходимое для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), это даст время для привлечения Китая к переговорам, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Что касается контроля над вооружениями, здесь время тоже не терпит, Россия и США имеют руководящую, ведущую роль и несут особую ответственность, что касается Договора о нераспространении и укрепления его режима", - отметил Маас.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
"Поэтому сегодня речь идет о том, чтобы предпринять все необходимое для того, чтобы, например, договор СНВ-3 был продлен. Это даст нам время для того, чтобы со временем вовлечь Китай в контроль над вооружениями, потому что это крайне необходимо сделать и это действительно очень важно в контексте режимов контроля над вооружениями, чтобы те тенденции, которые идут в неверном направлении, не усилились", - отметил глава МИД ФРГ.
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
11 июля, 09:04
В Госдепе рассказали, когда может быть заключен новый договор СНВ
240010
Обсудить 1
Хайко МаасДоговор СНВ-3Сергей ЛавровМИД ГерманииВладимир ПутинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на исторический центр Братиславы
Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов
Первая в мире вакцина от коронавируса
Безопасность вакцины от коронавируса будут отслеживать на всех этапах
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Исполняющий обязанности МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
Лавров заявил о росте количества кибератак из Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров пообещал, что "Северный поток — 2" будет достроен
Эмблема Космических сил США
Американские космические силы смогут вести наступательные операции
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии отказался от американских военных
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Маас призвал срочно освободить задержанных в Белоруссии журналистов
Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
К Ефремову подали первый иск о компенсации за ДТП
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров оценил перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
Видео с "объявившего забастовку" завода в Минске оказалось фейком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния