Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов

"Бывают случаи, когда и для своих друзей ты должен провести ограничительную черту. Да, русские - наши братья-славяне, а Россия - наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила", - написал премьер во вторник в соцсети Facebook.