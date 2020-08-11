Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575636767.html
Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов
Словацкий премьер Игорь Матович, комментируя высылку из страны трех российских дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:57
россия
мид словакии
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564080060_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_9f74c394d751d7eee46605a7c7699f9a.jpg
https://ria.ru/20200811/1575617041.html
3
россия
словакия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564080060_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_9f74c394d751d7eee46605a7c7699f9a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564080060_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_cd8a29931e0e40c6e7fd37afa9270083.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564080060_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_bce9e5c1169fa15e0d1410af9bf15c99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид словакии, словакия, в мире

Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов

13:11 11.08.2020 (обновлено: 16:57 11.08.2020)
3088
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Словацкий премьер Игорь Матович, комментируя высылку из страны трех российских дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.
В понедельник МИД Словакии сообщил о том, что из республики высылаются трое российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.

"Бывают случаи, когда и для своих друзей ты должен провести ограничительную черту. Да, русские - наши братья-славяне, а Россия - наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила", - написал премьер во вторник в соцсети Facebook.

По словам Матовича, в мае этого года, в разгар пандемии COVID-19 в Москве, что привело и к переносу празднования 75-й годовщины победы над нацизмом, он без колебаний позвонил российскому послу с символических предложением о передаче 75 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 03:20
Госдеп приветствовал высылку российских дипломатов из Словакии
83171476
Обсудить 3
РоссияМИД СловакииСловакияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
Братислава
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии отказался от американских военных
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров оценил перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"
Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
К Ефремову подали первый иск о компенсации за ДТП
Эмблема Космических сил США
Американские космические силы смогут вести наступательные операции
Исполняющий обязанности МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
Лавров заявил о росте количества кибератак из Германии
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Вид на Братиславу
В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров пообещал, что "Северный поток — 2" будет достроен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния