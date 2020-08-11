К Ефремову подали первый иск о компенсации за ДТП

Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. К Михаилу Ефремову подали первый иск о компенсации за смертельное ДТП на Смоленской площади, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Аверцев.

По словам собеседника агентства, старший сын погибшего Сергея Захарова требует 6,5 миллиона рублей. Об этом заявят во время очередного судебного заседания по делу, которое состоится сегодня.

"Я решил обнародовать подготовленный иск еще до заседания во избежание появления недостоверной информации о нашей позиции", — сказал Аверцев.

В иске, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Виталий Захаров утверждает, что его личную трагедию защита Ефремова превратила "в шоу масштаба всей страны". Он также процитировал адвоката артиста Эльмана Пашаева , который назвал своего подзащитного одним "из самых высокооплачиваемых актеров в России". Согласно документу, размер компенсации должен быть сопоставим с месячным доходом виновника аварии.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.