Видео с "объявившего забастовку" завода в Минске оказалось фейком

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы протестуют сотрудники одного из заводов. Сообщалось, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот" решили присоединиться к общенациональной забастовке, которую оппоненты действующей власти призвали организовать в знак протеста против итогов президентских выборов.