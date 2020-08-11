Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575636374.html
Видео с "объявившего забастовку" завода в Минске оказалось фейком
Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщения о забастовке - слухи, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:44
протесты в белоруссии
белнефтехим
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101657/52/1016575252_0:48:2048:1200_1400x0_80_0_0_82e3d17db12bba268bcd9e9ea68a89b3.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Будут бастовать, зарплаты не будет. Всё просто.
10
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/101657/52/1016575252_0:48:2048:1200_1400x0_80_0_0_82e3d17db12bba268bcd9e9ea68a89b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/101657/52/1016575252_109:0:1948:1379_1400x0_80_0_0_5e6f09f0dad26befcb2eda7c217f795e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/101657/52/1016575252_339:0:1718:1379_1400x0_80_0_0_52bbd6ece65145f4f086d6e50d583b56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белнефтехим, белоруссия, в мире

Видео с "объявившего забастовку" завода в Минске оказалось фейком

13:07 11.08.2020 (обновлено: 17:44 11.08.2020)
1261
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщения о забастовке - слухи, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы протестуют сотрудники одного из заводов. Сообщалось, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот" решили присоединиться к общенациональной забастовке, которую оппоненты действующей власти призвали организовать в знак протеста против итогов президентских выборов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное. Предприятия концерна работают в штатном режиме. Такого (забастовки – ред.) нет, это слухи", - сказал пресс-секретарь.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Протесты в Белоруссии
10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
3240101
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииБелнефтехимБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Будут бастовать, зарплаты не будет. Всё просто.
11 августа, 13:09
Егор Панкратов
700003
Рекомендуем
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Маас призвал срочно освободить задержанных в Белоруссии журналистов
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Упала в ванной. Муж Легкоступовой прокомментировал сообщения о ее коме
Протесты в Минске
Минские заводы опровергли сообщения о забастовках
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста
Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
К Ефремову подали первый иск о компенсации за ДТП
Вид на исторический центр Братиславы
Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии рассказали о пострадавших в протестах силовиках
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии
Эмблема Космических сил США
Американские космические силы смогут вести наступательные операции
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Стало известно, где находится пропавший фотокор МИА "Россия сегодня"
Ситуация возле Минского электромеханического завода имени Козлова
Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров пообещал, что "Северный поток — 2" будет достроен
Автомобиль с флагом Республики Беларусь (образца 1991-1995 годов) едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния