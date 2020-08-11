Лавров пообещал, что "Северный поток — 2" будет достроен

"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.