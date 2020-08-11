Лавров пообещал, что "Северный поток — 2" будет достроен

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с германским коллегой Хайко Маасом обсудил ситуацию вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток — 2" с учетом санкционного давления США.
"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.
Ранее немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока — 2", допустила в своей финансовой отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен. Однако главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек подчеркнул в ходе телефонной конференции во вторник, что компания по-прежнему верит в завершение проекта и лишь предупредила инвесторов о рисках.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле Госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.