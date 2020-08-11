МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что препарат работает эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошел все необходимые проверки.
Глава государства поблагодарил специалистов за работу и пожелал успеха ученым, которые трудятся над другими вакцинами.
Путин признался, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку.
"В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим — и все", — рассказал он.
По его словам, после второго укола температура тоже немного поднялась, но сейчас его дочь чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.
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Когда начнется производство
Глава государства выразил надежду, что массовый выпуск вакцины начнется уже в ближайшее время. Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать об этом.
В свою очередь, министр заявил, что вакцину начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании "Биннофарм". По его словам, препарат будут в первую очередь предлагать медикам и учителям.
Позднее АФК "Система", в которую входит "Биннофарм", сообщила, что массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года. Завод может производить около полутора миллиона доз препарата.
Он получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Как отмечается на официальном сайте препарата, "Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества.