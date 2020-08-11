Первая в мире вакцина от коронавируса

© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин Первая в мире вакцина от коронавируса

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса, объявил В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что препарат работает эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошел все необходимые проверки.

Глава государства поблагодарил специалистов за работу и пожелал успеха ученым, которые трудятся над другими вакцинами.

Путин признался, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку.

"В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим — и все", — рассказал он.

По его словам, после второго укола температура тоже немного поднялась, но сейчас его дочь чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.

Когда начнется производство

Глава государства выразил надежду, что массовый выпуск вакцины начнется уже в ближайшее время. Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать об этом.

В свою очередь, министр заявил, что вакцину начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании "Биннофарм". По его словам, препарат будут в первую очередь предлагать медикам и учителям.

Позднее АФК "Система", в которую входит "Биннофарм", сообщила, что массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года. Завод может производить около полутора миллиона доз препарата.

Он получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.