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Американские космические силы смогут вести наступательные операции
Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:53
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РИА Новости
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сша, безопасность, в мире

Американские космические силы смогут вести наступательные операции

12:53 11.08.2020
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© United States Space ForceЭмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США
© United States Space Force
Эмблема Космических сил США
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
В документе под названием "Космическая мощь" (Spacepower) объясняется, чем будет заниматься космическое подразделение вооруженных сил и излагается, почему США считают космос сферой ведения военных действий. В доктрине военные операции в космосе рассматриваются как отдельная область ведения боевых действий, а не как сфера компетенции других видов войск.
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Наступательные операции, согласно доктрине, могут проводиться, "когда это оправданно". В частности, для противостояния противнику, который намеревается получить доступ к космической сфере или использовать ее в своих интересах. Наступательные действия, как отмечается, "имеют важное значение для достижения превосходства в космосе".
"Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, на снижение эффективности и смертоносности вражеских сил во всех областях. Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил", - говорится в документе.
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Космические силы также отметили, что ведение наступательных операций не ограничено лишь противодействием средствам ПРО противника, но может осуществляться в отношении "всего спектра противоспутникового потенциала противника". Сюда относятся наземные цели и объекты в киберпространстве.
Также космические силы оставили за собой право проводить оборонительные операции - как пассивные, так и активные. Последние нужны "для уничтожения, лишения средств нападения противника возможностей выполнять задачи или снижения эффективности угроз".
Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд.
260111730
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СШАБезопасностьВ мире
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