Американские космические силы смогут вести наступательные операции

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Космические силы Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.

В документе под названием "Космическая мощь" (Spacepower) объясняется, чем будет заниматься космическое подразделение вооруженных сил и излагается, почему США считают космос сферой ведения военных действий. В доктрине военные операции в космосе рассматриваются как отдельная область ведения боевых действий, а не как сфера компетенции других видов войск.

Наступательные операции, согласно доктрине, могут проводиться, "когда это оправданно". В частности, для противостояния противнику, который намеревается получить доступ к космической сфере или использовать ее в своих интересах. Наступательные действия, как отмечается, "имеют важное значение для достижения превосходства в космосе".

"Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, на снижение эффективности и смертоносности вражеских сил во всех областях. Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил", - говорится в документе.

Космические силы также отметили, что ведение наступательных операций не ограничено лишь противодействием средствам ПРО противника, но может осуществляться в отношении "всего спектра противоспутникового потенциала противника". Сюда относятся наземные цели и объекты в киберпространстве.

Также космические силы оставили за собой право проводить оборонительные операции - как пассивные, так и активные. Последние нужны "для уничтожения, лишения средств нападения противника возможностей выполнять задачи или снижения эффективности угроз".