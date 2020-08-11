Фальков рассказал о работе вузов в новом учебном году

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вузы в РФ начнут работу 1 сентября, ношение масок будет обязательным, занятия физкультуры будут проводиться на свежем воздухе, заявил министр образования Валерий Фальков.
В текущем годы вузам были выделены 15,8 миллиарда рублей на проведение капитальных ремонтов и реализацию мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов.
"В абсолютном большинстве вузов планируем начать (работу) 1 сентября в традиционном формате. Конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Не использовать маски можно будет при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций, уточнил Фальков. При этом занятия по физкультуре будут организованы на свежем воздухе. Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры, а в помещениях - дезинфекция воздуха.
"Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно", - добавил глава Минобрнауки РФ.