Фальков рассказал о работе вузов в новом учебном году

"В абсолютном большинстве вузов планируем начать (работу) 1 сентября в традиционном формате. Конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Не использовать маски можно будет при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций, уточнил Фальков. При этом занятия по физкультуре будут организованы на свежем воздухе. Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры, а в помещениях - дезинфекция воздуха.