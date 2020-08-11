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Фальков рассказал о работе вузов в новом учебном году
Вузы в РФ начнут работу 1 сентября, ношение масок будет обязательным, занятия физкультуры будут проводиться на свежем воздухе, заявил министр образования... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:54
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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навигатор абитуриента, валерий фальков, образование - общество, общество

Фальков рассказал о работе вузов в новом учебном году

12:52 11.08.2020 (обновлено: 12:54 11.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вузы в РФ начнут работу 1 сентября, ношение масок будет обязательным, занятия физкультуры будут проводиться на свежем воздухе, заявил министр образования Валерий Фальков.
В текущем годы вузам были выделены 15,8 миллиарда рублей на проведение капитальных ремонтов и реализацию мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов.

"В абсолютном большинстве вузов планируем начать (работу) 1 сентября в традиционном формате. Конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Не использовать маски можно будет при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций, уточнил Фальков. При этом занятия по физкультуре будут организованы на свежем воздухе. Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры, а в помещениях - дезинфекция воздуха.
"Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно", - добавил глава Минобрнауки РФ.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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