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Попова заявила об отсутствии случаев коронавируса в детских лагерях
Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в детских лагерях РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова заявила об отсутствии случаев коронавируса в детских лагерях

12:52 11.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в детских лагерях РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что летние лагеря работают по новым правилам. По ее данным, уже отдохнули 650 тысяч детей, сейчас еще 500 тысяч отдыхают "и в загородных, и в школьных летних оздоровительных учреждениях".
"И полное соблюдение всех наших специально разработанных требований позволяет сегодня проводить летнюю оздоровительную кампанию, как мы и предполагали и говорили вам об этом, проводить ее безопасно. Случаев регистрации новой инфекции ковидной в летних оздоровительных учреждениях сегодня нет", - сказала Попова на совещании президента РФ с членами правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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