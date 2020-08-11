https://ria.ru/20200811/1575635047.html
Попова заявила об отсутствии случаев коронавируса в детских лагерях
Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в детских лагерях РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:52
2020-08-11T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:0:3134:1764_1400x0_80_0_0_b57b06d7a34f9b57011dd849de5fe9fc.jpg
https://ria.ru/20200811/1575632597.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:0:3134:1764_1400x0_80_0_0_b57b06d7a34f9b57011dd849de5fe9fc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_365:0:3096:2048_1400x0_80_0_0_5084405935eadee1c7dabe24b8f70e4b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_706:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_cf29c26439c1ce8db9b0fa05a4c5553c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)