Попова заявила об отсутствии случаев коронавируса в детских лагерях

"И полное соблюдение всех наших специально разработанных требований позволяет сегодня проводить летнюю оздоровительную кампанию, как мы и предполагали и говорили вам об этом, проводить ее безопасно. Случаев регистрации новой инфекции ковидной в летних оздоровительных учреждениях сегодня нет", - сказала Попова на совещании президента РФ с членами правительства.