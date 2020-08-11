Массовое производство вакцины от COVID-19 планируют начать к концу года

"Клинические испытания вакцины начались в июне 2020 года. Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года", - говорится в сообщении.

АО "Биннофарм" - одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D подразделением. Компания "Биннофарм" разрабатывает и производит биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP, осуществляет производство и оптовую реализацию лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. 74% уставного капитала общества принадлежит АФК "Система".