Массовое производство вакцины от COVID-19 планируют начать к концу года

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Массовое производство вакцины от COVID-19 на заводе "Биннофарм" планируется запустить к концу 2020 года, говорится в сообщении АФК "Система", в которую входит "Биннофарм".
"Клинические испытания вакцины начались в июне 2020 года. Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года", - говорится в сообщении.
АО "Биннофарм" - одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D подразделением. Компания "Биннофарм" разрабатывает и производит биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP, осуществляет производство и оптовую реализацию лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. 74% уставного капитала общества принадлежит АФК "Система".
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