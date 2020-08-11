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Объем собранного вторсырья в Москве вырос на 60%
Объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора, в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60%, сообщил... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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петр бирюков, москва

Объем собранного вторсырья в Москве вырос на 60%

12:44 11.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора, в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда этот показатель составил 257 тысяч тонн", - сообщил Бирюков.
По его словам, увеличение доли собранного вторсырья свидетельствует о том, что москвичи активно принимают участие в программе раздельного сбора мусора.
"Программа стартовала с 1 января, для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией", - добавил заммэра.
Вторсырье: разбираемся, какой мусор можно сдавать на переработку
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Вторсырье: разбираемся, какой мусор можно сдавать на переработкуА что вообще можно выбрасывать в загадочный синий контейнер? На самом деле, все не так сложно: мы сделали для вас памятку. Теперь вы тоже можете сделать мир чуточку лучше.
Бирюков отметил, что увеличение объема собранного вторсырья - это первый результат проводимой работы
"Мы постарались сделать раздельный сбор мусора максимально простым и удобным, именно поэтому была выбрана двухконтейнерная система - синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.
"Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться, что положительно скажется на экологической обстановке", - заключил он.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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