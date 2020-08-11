Объем собранного вторсырья в Москве вырос на 60%

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора, в Объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора, в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"За шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда этот показатель составил 257 тысяч тонн", - сообщил Бирюков.

По его словам, увеличение доли собранного вторсырья свидетельствует о том, что москвичи активно принимают участие в программе раздельного сбора мусора.

"Программа стартовала с 1 января, для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией", - добавил заммэра.

Бирюков отметил, что увеличение объема собранного вторсырья - это первый результат проводимой работы

"Мы постарались сделать раздельный сбор мусора максимально простым и удобным, именно поэтому была выбрана двухконтейнерная система - синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов", - подчеркнул Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.