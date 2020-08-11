Стало известно, где находится пропавший фотокор МИА "Россия сегодня"

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области , передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в местном МВД.

Известно, что накануне около шести вечера он вместе с коллегами был в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск — город-герой", где планировали собраться протестующие.

"Питалева нет среди потерпевших. <...> Предварительно, он здоров. Причины задержания неизвестны. Обвинение не предъявлялось", — сообщил источник.

Эту информацию передали в российское посольство, консулы ведут работу по освобождению корреспондента.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов, освещавших беспорядки в республике: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также освободили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. О Солопове до сих пор ничего не известно.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту Александру Лукашенко с призывом освободить представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".

Девятого августа в республике состоялись выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Сразу после голосования в нескольких белорусских городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты и вытеснила их из центра города.

Акции продолжились вечером 10 августа и в ночь на вторник. В ходе столкновений в районе Пушкинской площади погиб человек.