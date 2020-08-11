Попова рассказала о циркуляции гриппа в России

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Циркуляция гриппа в России уже происходит, готово 18 миллионов доз для вакцинации детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в Российской Федерации, мы начали этот мониторинг в 17 субъектах Российской Федерации, мы происследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов, и хочу сказать, что сегодня циркуляция есть, есть циркуляция в первую очередь вирусов негриппозной этиологии. И из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% не болеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.
По словам Поповой, более половины случаев - 65% это риновирусы, циркуляция сезонного вируса, и у каждого десятого из выявленных носителей - это вирусы парагриппа.
"Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть. Тем более в преддверии нового учебного года важно привить детей. На сегодняшний день изготавливается уже и значительной частью готовы 18 миллионов доз для детей Российской Федерации, это 60% общего количества детей в Российской Федерации. И 10 из них, 10 миллионов будет уже доставлено в субъекты Российской Федерации к 1 сентября", - отметила она.
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