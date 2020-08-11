Попова рассказала о циркуляции гриппа в России

"Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть. Тем более в преддверии нового учебного года важно привить детей. На сегодняшний день изготавливается уже и значительной частью готовы 18 миллионов доз для детей Российской Федерации, это 60% общего количества детей в Российской Федерации. И 10 из них, 10 миллионов будет уже доставлено в субъекты Российской Федерации к 1 сентября", - отметила она.