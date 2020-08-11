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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о четкой тенденции к снижению в РФ новых выявленных случаев коронавируса, впервые с конца апреля выявлено меньше 5... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

12:38 11.08.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о четкой тенденции к снижению в РФ новых выявленных случаев коронавируса, впервые с конца апреля выявлено меньше 5 тысяч зараженных этой инфекцией.
"Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется... Мы констатируем четкую тенденцию к снижению ежесуточной регистрации выявленных случаев (коронавирусной инфекции). Сегодня первый день с конца апреля, когда в стране зарегистрировано менее 5 тысяч впервые выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова на совещании президента РФ с членами правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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