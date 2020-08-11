Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

"Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется... Мы констатируем четкую тенденцию к снижению ежесуточной регистрации выявленных случаев (коронавирусной инфекции). Сегодня первый день с конца апреля, когда в стране зарегистрировано менее 5 тысяч впервые выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова на совещании президента РФ с членами правительства.