Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение

"Я разговаривал с президентом Кипра, он с пониманием отнесся к нашим предложениям. Все ясно, ничего сложного здесь нет. Но единственное, что беспокоило моего коллегу, и вам говорил об этом, председателю говорил, во всяком случае, правительства России, чтобы эти потоки не ушли куда-то в другое место. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать куда-то в другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас. Или облагались, повторяю, справедливым налогом, либо вкладывались в развитие", - сказал он на совещании с членами правительства.