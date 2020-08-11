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Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
Президент Кипра с пониманием отнесся к предложению РФ внести поправки в налоговое соглашение, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:29
россия
владимир путин
кипр
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, кипр, в мире

Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение

12:29 11.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент Кипра с пониманием отнесся к предложению РФ внести поправки в налоговое соглашение, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Я разговаривал с президентом Кипра, он с пониманием отнесся к нашим предложениям. Все ясно, ничего сложного здесь нет. Но единственное, что беспокоило моего коллегу, и вам говорил об этом, председателю говорил, во всяком случае, правительства России, чтобы эти потоки не ушли куда-то в другое место. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать куда-то в другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас. Или облагались, повторяю, справедливым налогом, либо вкладывались в развитие", - сказал он на совещании с членами правительства.
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Путин подчеркнул, что "с остальными партнерами нужно, безусловно, это работу продолжить".
"И так, как мы договаривались, подходить по-партнерски, своевременно информировать коллег, делать предложения, которые будут понятны всем, будут корректными. Ну а если мы будем сталкиваться с непониманием нашей позиции, то тогда мы оставляем за собой право в одностороннем порядке эти соглашения прекращать", - отметил он.
Путин подчеркнул, что в соответствии с международным правом и в соответствии с этими соглашениями Россия имеет право на односторонний выход.
"Надо, чтобы коллеги знали об этом. И надеюсь, работа будет поставлена корректно, но должным образом, с необходимым нам нужным конечным результатом", - заключил Путин.
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