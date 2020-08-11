https://ria.ru/20200811/1575632843.html
Попова призвала начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа
Новый учебный год важно начать с иммунизацией детей от гриппа, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:29
2020-08-11T12:53
россия
анна попова
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200810/1575584770.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, здоровье - общество