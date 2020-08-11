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Попова призвала начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа
Новый учебный год важно начать с иммунизацией детей от гриппа, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:53
россия
анна попова
здоровье - общество
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60
россия, анна попова, здоровье - общество

Попова призвала начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа

12:29 11.08.2020 (обновлено: 12:53 11.08.2020)
2857
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новый учебный год важно начать с иммунизацией детей от гриппа, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очень важно начать новый учебный год параллельно с началом иммунизации против вируса гриппа, чтобы защитить наших детей от этой инфекции, которая совершенно реальна уже в сегодняшнем дне", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Готовность регионов к этой работе "уже сегодня организовывается", добавила она.
"Важность этого мероприятия сегодня безусловна", - подчеркнула Попова.
Президент РФ Владимир Путин
10 августа, 12:47
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11010227
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РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
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