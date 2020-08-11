В Тюменской области 1,6 тысячи семей получили маткапитал на первенца

ТЮМЕНЬ, 11 авг - РИА Новости. Более полутора тысяч тысячи семей в Тюменской области уже получили с начала года региональный материнский капитал на первенца, сообщает департамент социального развития области.
Новая региональная мера соцподдержки введена в области по поручению губернатора Александра Моора с 1 января 2020 года.
"Всего за 7 месяцев региональный материнский капитал получили 1,6 тысячи молодых семей на общую сумму 248,4 миллиона рублей. Больше всего получателей регионального материнского капитала проживают в областной столице — 990 семей, Тюменском районе — 120 семей и Тобольске — 113 семей", - говорится в сообщении.
Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, который родился в период с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны жи на территории области и обучаться в очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.