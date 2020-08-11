В Тюменской области 1,6 тысячи семей получили маткапитал на первенца

Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, который родился в период с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны жи на территории области и обучаться в очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.