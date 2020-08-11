https://ria.ru/20200811/1575632641.html
Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:27
2020-08-11T12:27
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_68d45bae850dd89e412919bc5534f1dc.jpg
https://ria.ru/20200622/1573291956.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_68d45bae850dd89e412919bc5534f1dc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_fbdf5bfd02bf4d9743553f89dc3539bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_feae3f45b7087dd9daeb47b8c57da25a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, образование - общество, общество