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Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:27
владимир путин
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, образование - общество, общество

Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах

12:27 11.08.2020
1039
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить предложения.
Путин обратил внимание на малокомплектные школы, в которых строительство столовых и буфетов не предполагается. Он отметил, что чаще всего такие школы расположены в сельских местностях.
"Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов РФ и прошу администрацию президента взять это на контроль, довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах РФ пользовались теми льготами, по сути, бесплатное питание для учеников младших классов - это льгота, чтобы все дети в стране имели такую возможность. Жду предложений от регионов и правительства РФ", - сказал Путин на совещании во вторник.
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