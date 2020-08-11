Первые партии вакцины от коронавируса готовы к отправке в регионы

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.

"Скорейшее производство вакцины для профилактики COVID-19 является одной из самых насущных задач в борьбе с пандемией. Мы рады, что наш фармацевтический завод в Зеленограде, имеющий многолетний опыт производства вакцин и биотехпрепаратов, участвует в этом проекте. Мощности завода "Биннофарм" позволяют на настоящий момент производить около 1,5 миллиона доз вакцины в год. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России", - приводятся в сообщении слова президента АФК Владимира Чирахова.