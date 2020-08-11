Путин поручил подсчитать расходы на борьбу с онкозаболеваниями

"Здесь точно так же, как и в случе с лекарствами, очень важно этот тренд продолжить, не сокращая тех объемов, которые были ранее согласованы министерством финансов на 2021-2022 года. Если вы нас поддержите, в том числе в рамках поручения, которое вы дали, по приоритизации эффективных расходов на здравоохранение, каковыми, собственно, являются лекарства и высокотехнологичная помощь, мы бы были вам очень признательны", - обратилась к президенту Голикова на совещании с членами правительства.