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Путин поручил подсчитать расходы на борьбу с онкозаболеваниями
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову подсчитать расходы на поддержку борьбы с онкологией, включая лекарства и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:46
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Путин поручил подсчитать расходы на борьбу с онкозаболеваниями

12:18 11.08.2020 (обновлено: 12:46 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову подсчитать расходы на поддержку борьбы с онкологией, включая лекарства и высокотехнологичную медицинскую помощь, и представить предложения.
Как отметила Голикова, необходимо продолжать поддержку высокотехнологичной медицинской помощи в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.
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"Здесь точно так же, как и в случе с лекарствами, очень важно этот тренд продолжить, не сокращая тех объемов, которые были ранее согласованы министерством финансов на 2021-2022 года. Если вы нас поддержите, в том числе в рамках поручения, которое вы дали, по приоритизации эффективных расходов на здравоохранение, каковыми, собственно, являются лекарства и высокотехнологичная помощь, мы бы были вам очень признательны", - обратилась к президенту Голикова на совещании с членами правительства.
"Безусловно, речь должна идти и о высокотехнологичной помощи, стоить это будет, по предварительным расчетам, как я понимаю, где-то в районе 15 миллиардов рублей. Надо их найти", - сказал Путин.
"Это только лекарства", - уточнила Голикова.
"Все подсчитайте и представьте предложения", - поручил президент.
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