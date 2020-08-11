https://ria.ru/20200811/1575631985.html
Стал известен срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации
Двукратная схема введения вакцины от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:17
2020-08-11T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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https://ria.ru/20200811/1575628588.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество