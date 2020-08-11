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https://ria.ru/20200811/1575631985.html
Стал известен срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации
Двукратная схема введения вакцины от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575492616_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_409d082613024ebafbb55a8bd3a833ca.jpg
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Стал известен срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации

12:17 11.08.2020 (обновлено: 16:08 11.08.2020)
11851
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Пассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Двукратная схема введения вакцины от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", — говорится в сообщении.

Сегодня Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи.
"Гам-КОВИД-Вак" — векторная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных, а также на двух группах добровольцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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