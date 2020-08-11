Стал известен срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации

"Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", — говорится в сообщении.

Сегодня Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи.

"Гам-КОВИД-Вак" — векторная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных, а также на двух группах добровольцев.