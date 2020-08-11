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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575631574.html
Тихановская стала символом протеста, считает эксперт
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, занявшая на выборах второе место, фактически стала символом протеста против лидера республики Александра... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичус
андрей суздальцев
минск
белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана тихановская, линас линкявичус, андрей суздальцев, минск, белоруссия

Тихановская стала символом протеста, считает эксперт

12:10 11.08.2020 (обновлено: 17:45 11.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, занявшая на выборах второе место, фактически стала символом протеста против лидера республики Александра Лукашенко, власти не могли оставить ее в стране и "организовали" выдворение, считает российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter заявил, что Тихановская находится в Литве "в безопасности". Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
"Тихановская превратилась в символ протеста против Лукашенко. Белоруссия получила гражданскую войну. Белорусы испытали такую ярость и ненависть, которых я никогда прежде не видел. Держать ее в стране власти не могли, поэтому ее выдворили, чтобы никакого символа не осталось", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Как отметил российский политолог, сценарии президентских выборов в Белоруссии повторяются: по традиции, "Лукашенко после голосования сажал в тюрьму и давал от трех до пяти лет лишения свободы своим конкурентам".
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"Это традиция такая политическая. Люди, когда выдвигали свои кандидатуры, знали, что их посадят. С Тихановской ситуация была сложная, поскольку, по законам жанра, ее надо было сажать. Однако так получилось, что Лукашенко потерял весь электорат. С другой стороны, никуда не делась уличная война. Поэтому он принял решение "организовать" ее выезд", - считает собеседник агентства.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛинас ЛинкявичусАндрей СуздальцевМинскБелоруссия
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