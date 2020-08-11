Тихановская стала символом протеста, считает эксперт

"Это традиция такая политическая. Люди, когда выдвигали свои кандидатуры, знали, что их посадят. С Тихановской ситуация была сложная, поскольку, по законам жанра, ее надо было сажать. Однако так получилось, что Лукашенко потерял весь электорат. С другой стороны, никуда не делась уличная война. Поэтому он принял решение "организовать" ее выезд", - считает собеседник агентства.