Осипов: стипендия имени Яременко будет способствовать развитию Забайкалья

ЧИТА, 11 авг - РИА Новости. Учреждение в Забайкалье стипендии и премии имени выдающегося экономиста, академика, уроженца края Юрия Яременко преследует цель пробудить интерес к поиску путей развития региона у молодежи и научных кадров региона, заявил губернатор края Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Осипов обсудил эту инициативу с заместителем секретаря Общественной палаты РФ Александром Галушкой.

"Юрий Яременко понимал, каким образом можно было бы реформировать отечественную экономическую систему, сохранив все лучшее, что в ней было. Для нас он является примером того, как можно найти собственные решения, а не копировать чужие европейские лекала. Учреждая премию имени академика Яременко, мы преследовали важную цель — пробудить этим проектом интерес по поиску путей развития региона среди самих забайкальцев, в том числе молодежи и научных кадров", — приводятся в сообщении слова главы региона.

По мнению замсекретаря ОП РФ, подобная практика сохранения памяти и наследия выдающихся соотечественников достойна подражания.

"То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Их имена достойны памяти. Со стороны Общественной палаты РФ мы будем поддерживать и продвигать подобные практики", — заверил Галушка.

Он также напомнил об инициативе главы региона создать комитет по планированию и развитию Забайкалья. "Предлагаю рассматривать стипендиатов и лауреатов премии как кадровый резерв для этого органа управления. Именно эти молодые ребята, исследователи могли бы составить будущий костяк этого управленческого органа нового типа", - процитировали в пресс-службе слова Галушки.

Согласно постановлению правительства Забайкалья, для талантливых студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" размер ежемесячной стипендии составит 12 тысяч рублей. Жители региона, внесшие за год наибольший вклад в развитие края, могут претендовать на премию в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.

Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор края.