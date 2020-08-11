Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Забайкальский край
Забайкальский край
https://ria.ru/20200811/1575631457.html
Осипов: стипендия имени Яременко будет способствовать развитию Забайкалья
Учреждение в Забайкалье стипендии и премии имени выдающегося экономиста, академика, уроженца края Юрия Яременко преследует цель пробудить интерес к поиску путей РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:09
забайкальский край
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155883/94/1558839455_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_41fc37f277ea6d7acdca2fbcb35ee8a3.jpg
https://ria.ru/20200811/1575631233.html
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155883/94/1558839455_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_41fc37f277ea6d7acdca2fbcb35ee8a3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155883/94/1558839455_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e21b779e5d5d2a5c4c18f3dea0d5e278.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155883/94/1558839455_6:0:2053:2047_1400x0_80_0_0_634f28a27b89a1f23be59b2caf123ed0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ссср, общество

Осипов: стипендия имени Яременко будет способствовать развитию Забайкалья

12:09 11.08.2020
53
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 11 авг - РИА Новости. Учреждение в Забайкалье стипендии и премии имени выдающегося экономиста, академика, уроженца края Юрия Яременко преследует цель пробудить интерес к поиску путей развития региона у молодежи и научных кадров региона, заявил губернатор края Александр Осипов.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Осипов обсудил эту инициативу с заместителем секретаря Общественной палаты РФ Александром Галушкой.
"Юрий Яременко понимал, каким образом можно было бы реформировать отечественную экономическую систему, сохранив все лучшее, что в ней было. Для нас он является примером того, как можно найти собственные решения, а не копировать чужие европейские лекала. Учреждая премию имени академика Яременко, мы преследовали важную цель — пробудить этим проектом интерес по поиску путей развития региона среди самих забайкальцев, в том числе молодежи и научных кадров", — приводятся в сообщении слова главы региона.
По мнению замсекретаря ОП РФ, подобная практика сохранения памяти и наследия выдающихся соотечественников достойна подражания.
"То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Их имена достойны памяти. Со стороны Общественной палаты РФ мы будем поддерживать и продвигать подобные практики", — заверил Галушка.
Он также напомнил об инициативе главы региона создать комитет по планированию и развитию Забайкалья. "Предлагаю рассматривать стипендиатов и лауреатов премии как кадровый резерв для этого органа управления. Именно эти молодые ребята, исследователи могли бы составить будущий костяк этого управленческого органа нового типа", - процитировали в пресс-службе слова Галушки.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вчера, 12:06Забайкальский край
ТОР "Забайкалье" сможет поставлять пеллеты в Южную Корею и Японию
Согласно постановлению правительства Забайкалья, для талантливых студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" размер ежемесячной стипендии составит 12 тысяч рублей. Жители региона, внесшие за год наибольший вклад в развитие края, могут претендовать на премию в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.
Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор края.
Юрий Васильевич Ярёменко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа, разработчик теории многоурвневой экономики. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР.
100000
Обсудить 0
Забайкальский крайСССРОбщество
Рекомендуем
Участок дороги Работки-Порецкое в Нижегородской области
Дорогу из Нижегородской области в Чувашию отремонтировали по нацпроекту
Ребенок рисует на асфальте мелом
В Тюменской области 1,6 тысячи семей получили маткапитал на первенца
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
В правительстве появилась комиссия по русскому языку
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии на детей
Ученица
Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
Школьные рюкзаки
В Подмосковье более 940 тысяч детей пойдут в школы 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин призвал подумать о поддержке медиков, работающих с COVID-19
Организация питания в школах
Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Пять новых детских садов откроются в Удмуртии к началу учебного года
Лео Бокерия
Бокерия убежден, что россиян не будут принуждать к вакцинации от COVID-19
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Попова рассказала о циркуляции гриппа в России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили ситуацию с развитием телемедицины в России
Палаточный лагерь
Более 30 тысяч детей отдохнут в подмосковных лагерях во вторую смену
Актер Иван Охлобыстин во время интервью в Москве
Иван Охлобыстин: то, что нас не убивает, нам неинтересно
Пассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Стал известен срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния