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Производитель детских паровозиков в пандемию изобрел новый аттракцион
Предприниматель Иван Филатов из Волгограда, производящий детские паровозики и аттракционы, из-за пандемии и отсутствия заказов приостановил работу, но... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дзержинский район, волгоград, экономика

Производитель детских паровозиков в пандемию изобрел новый аттракцион

12:07 11.08.2020
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваПредприниматель Иван Филатов из Волгограда
Предприниматель Иван Филатов из Волгограда
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Предприниматель Иван Филатов из Волгограда
ВОЛГОГРАД, 11 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Предприниматель Иван Филатов из Волгограда, производящий детские паровозики и аттракционы, из-за пандемии и отсутствия заказов приостановил работу, но вынужденный простой он использовал для разработки нового аттракциона – лабиринта на колесах.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Филатов рассказал, почему он сменил должность топ-менеджера промышленного предприятия на бизнес детских развлечений и как собирается расширять свое дело.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваДетские паровозики
Детские паровозики
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Детские паровозики

Паровозик на приколе

Цех по производству детских паровозиков, которые предназначены для катания детей по торговым центрам, находится в небольшом здании в Дзержинском районе Волгограда. Сегодня здесь тихо, из-за мер против коронавируса работа аттракционов в большинстве регионов до сих пор под запретом, и Иван Филатов уже несколько месяцев не получает заказов на их изготовление. Запылившиеся вагончики стоят внутри цеха заполняют почти все пространство.
"Мы сами держали аттракционы в двух торговых центрах, пока не ввели режим самоизоляции и наш вид деятельности не попал под запрет. И только один из них (центров) пошел на уступки и отменил арендную плату, а второй ТЦ отказался идти навстречу и начислял по полной, предоставив только рассрочку. Пришлось расторгнуть договор и поставить паровозик в мастерской", - рассказал Филатов.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваПредприниматель Иван Филатов из Волгограда
Предприниматель Иван Филатов из Волгограда
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Предприниматель Иван Филатов из Волгограда
Изготавливать аттракционы Филатов начал четыре года назад, но сначала он решил заняться именно детскими развлечениями, внезапно оставив работу на машиностроительном заводе, где занимался бережливым производством. В 2013 году купил первый паровозик и поставил его в торговом центре - так и стал предпринимателем. Кроме паровозика, который катал детей по всему торговому центру, у него были и вендинговые аттракционы.
"Паровозик часто ломался, из-за этого мы теряли деньги и клиентов. Решил, что проще сделать самому, чем все время ремонтировать. Нанял работников и сделали, деревянный на электромоторе. Он очень простой, ломаться нечему", - говорит Филатов.
По словам Ивана, покупной паровозик он выставил на продажу через сайт объявлений, и его быстро забрали. После первого собственного аттракциона предприниматель изготовил еще один, усовершенствованный, а старый снова продал, и тоже довольно быстро. И Филатов понял, что паровозики пользуются спросом, и стал принимать заказы на их изготовление.
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В ожидании сезона

"До пандемии мы делали один-два паровозика в месяц. В начале марта, наблюдая за ситуацией с коронавирусом в мире, я понял, что рано или поздно и у нас будут введены ограничения, и мы можем остаться без работы. И организовал акцию – сбросил цену на изготовление аттракциона. Нам сразу поступило четыре заказа. Ими мы занимались до мая. А с мая цех не работает", - рассказал Филатов.
До введения ограничений на производстве работали три человека, сейчас остался только один. Вместе с ним Иван разрабатывает новый вид аттракциона – мобильный лабиринт. Конструкция в виде фургона будет раскладываться и превращаться в батуты и пространство с лесенками, горками. Такой аттракцион можно будет привозить на массовые мероприятия, в места, где родители гуляют с детьми. По словам Филатова, простой основного цеха позволил целиком отдаться новому проекту, иначе, говорит он, пришлось бы отвлекаться, и он был бы готов только к Новому году. Сейчас же он планирует начать эксплуатировать лабиринт уже в сентябре.
Филатов признается, что из-за отсутствия заказов пришлось использовать накопления, но у него, как у предпринимателя, всегда есть финансовая подушка. Поэтому и нынешний кризис, по его словам, он переносит безболезненно. Да и господдержка помогла.
"Я получил субсидию от государства на выплату заработной платы, а также деньги на закупку дезинфицирующих средств", - сообщил предприниматель.
Филатов рассчитывает, что к началу следующего сезона – к весне 2021 года - бизнес по производству паровозиков восстановится. Уже сейчас поступают звонки, потенциальные клиенты интересуются и делают предварительные заказы.
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Мечта о колесе обозрения на набережной

Паровозики - не единственное дело Филатова, он является бизнес-тренером для начинающих предпринимателей, занимается маркетингом. А сейчас решил еще заняться выращиванием микрозелени и строительством шкафов для нее, их можно будет поставлять в рестораны.
Но все-таки любимое дело – детские паровозики, Иван мечтает создать собственный парк аттракционов.
"Я хочу колесо обозрения поставить на нашей набережной, напротив речпорта. В Волгограде есть колесо в центральном парке, но оно стандартное. Я хочу необычное, есть же разные, например, безспицевые. Думаю, что в течение пяти лет осуществлю свою мечту", - сказал Филатов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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