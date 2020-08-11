Производитель детских паровозиков в пандемию изобрел новый аттракцион

ВОЛГОГРАД, 11 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Предприниматель Иван Филатов из Предприниматель Иван Филатов из Волгограда , производящий детские паровозики и аттракционы, из-за пандемии и отсутствия заказов приостановил работу, но вынужденный простой он использовал для разработки нового аттракциона – лабиринта на колесах.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Филатов рассказал, почему он сменил должность топ-менеджера промышленного предприятия на бизнес детских развлечений и как собирается расширять свое дело.

Паровозик на приколе

Цех по производству детских паровозиков, которые предназначены для катания детей по торговым центрам, находится в небольшом здании в Дзержинском районе Волгограда. Сегодня здесь тихо, из-за мер против коронавируса работа аттракционов в большинстве регионов до сих пор под запретом, и Иван Филатов уже несколько месяцев не получает заказов на их изготовление. Запылившиеся вагончики стоят внутри цеха заполняют почти все пространство.

"Мы сами держали аттракционы в двух торговых центрах, пока не ввели режим самоизоляции и наш вид деятельности не попал под запрет. И только один из них (центров) пошел на уступки и отменил арендную плату, а второй ТЦ отказался идти навстречу и начислял по полной, предоставив только рассрочку. Пришлось расторгнуть договор и поставить паровозик в мастерской", - рассказал Филатов.

Изготавливать аттракционы Филатов начал четыре года назад, но сначала он решил заняться именно детскими развлечениями, внезапно оставив работу на машиностроительном заводе, где занимался бережливым производством. В 2013 году купил первый паровозик и поставил его в торговом центре - так и стал предпринимателем. Кроме паровозика, который катал детей по всему торговому центру, у него были и вендинговые аттракционы.

"Паровозик часто ломался, из-за этого мы теряли деньги и клиентов. Решил, что проще сделать самому, чем все время ремонтировать. Нанял работников и сделали, деревянный на электромоторе. Он очень простой, ломаться нечему", - говорит Филатов.

По словам Ивана, покупной паровозик он выставил на продажу через сайт объявлений, и его быстро забрали. После первого собственного аттракциона предприниматель изготовил еще один, усовершенствованный, а старый снова продал, и тоже довольно быстро. И Филатов понял, что паровозики пользуются спросом, и стал принимать заказы на их изготовление.

В ожидании сезона

"До пандемии мы делали один-два паровозика в месяц. В начале марта, наблюдая за ситуацией с коронавирусом в мире, я понял, что рано или поздно и у нас будут введены ограничения, и мы можем остаться без работы. И организовал акцию – сбросил цену на изготовление аттракциона. Нам сразу поступило четыре заказа. Ими мы занимались до мая. А с мая цех не работает", - рассказал Филатов.

До введения ограничений на производстве работали три человека, сейчас остался только один. Вместе с ним Иван разрабатывает новый вид аттракциона – мобильный лабиринт. Конструкция в виде фургона будет раскладываться и превращаться в батуты и пространство с лесенками, горками. Такой аттракцион можно будет привозить на массовые мероприятия, в места, где родители гуляют с детьми. По словам Филатова, простой основного цеха позволил целиком отдаться новому проекту, иначе, говорит он, пришлось бы отвлекаться, и он был бы готов только к Новому году. Сейчас же он планирует начать эксплуатировать лабиринт уже в сентябре.

Филатов признается, что из-за отсутствия заказов пришлось использовать накопления, но у него, как у предпринимателя, всегда есть финансовая подушка. Поэтому и нынешний кризис, по его словам, он переносит безболезненно. Да и господдержка помогла.

"Я получил субсидию от государства на выплату заработной платы, а также деньги на закупку дезинфицирующих средств", - сообщил предприниматель.

Филатов рассчитывает, что к началу следующего сезона – к весне 2021 года - бизнес по производству паровозиков восстановится. Уже сейчас поступают звонки, потенциальные клиенты интересуются и делают предварительные заказы.

Мечта о колесе обозрения на набережной

Паровозики - не единственное дело Филатова, он является бизнес-тренером для начинающих предпринимателей, занимается маркетингом. А сейчас решил еще заняться выращиванием микрозелени и строительством шкафов для нее, их можно будет поставлять в рестораны.

Но все-таки любимое дело – детские паровозики, Иван мечтает создать собственный парк аттракционов.

"Я хочу колесо обозрения поставить на нашей набережной, напротив речпорта. В Волгограде есть колесо в центральном парке, но оно стандартное. Я хочу необычное, есть же разные, например, безспицевые. Думаю, что в течение пяти лет осуществлю свою мечту", - сказал Филатов.