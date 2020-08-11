Тело связанного мужчины нашли в реке в Ленинградской области

По данным пресс-службы, тело мужчины, руки и ноги которого были связаны, нашли вечером 10 августа в реке Вьюн между деревней Денисово и поселком Запорожье.

"В Приозерском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело <...> по части 1 статьи 105 УК России "Убийство", — говорится в сообщении. Личность погибшего устанавливается.