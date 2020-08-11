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Тело связанного мужчины нашли в реке в Ленинградской области
Тело связанного мужчины обнаружили в реке в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:55
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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1
ленинградская область
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

Тело связанного мужчины нашли в реке в Ленинградской области

12:07 11.08.2020 (обновлено: 16:55 11.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Тело связанного мужчины обнаружили в реке в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
По данным пресс-службы, тело мужчины, руки и ноги которого были связаны, нашли вечером 10 августа в реке Вьюн между деревней Денисово и поселком Запорожье.
"В Приозерском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело <...> по части 1 статьи 105 УК России "Убийство", — говорится в сообщении. Личность погибшего устанавливается.
По данным местных СМИ, погибший — пенсионер, который пропал 11 июня в садоводческом массиве Пупышево.
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