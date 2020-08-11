https://ria.ru/20200811/1575631298.html
Тело связанного мужчины нашли в реке в Ленинградской области
Тело связанного мужчины обнаружили в реке в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:07
2020-08-11T16:55
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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https://ria.ru/20200701/1573730396.html
1
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия