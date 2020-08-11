Путин попросил Минфин не сокращать финансирование ряда направлений

"Вместе с тем, сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать, а если что-то уже предложено, восстановить средства, связанные с приобретением лекарства для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить", - сказал президент.