https://ria.ru/20200811/1575630758.html
Путин попросил Минфин не сокращать финансирование ряда направлений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться, и попросил Минфин не сокращать финансирование по ряду направлений. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:02
2020-08-11T12:41
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
безопасность
экономика
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4
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, безопасность, экономика