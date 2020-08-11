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Путин попросил Минфин не сокращать финансирование ряда направлений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться, и попросил Минфин не сокращать финансирование по ряду направлений. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:41
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
безопасность
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, безопасность, экономика

Путин попросил Минфин не сокращать финансирование ряда направлений

12:02 11.08.2020 (обновлено: 12:41 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться, и попросил Минфин не сокращать финансирование по ряду направлений.
На совещании с членами правительства президент отметил, что ранее Минфин предложил сократить расходы по некоторым направлениям, что "в целом является здравым подходом".
"Вместе с тем, сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать, а если что-то уже предложено, восстановить средства, связанные с приобретением лекарства для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить", - сказал президент.
"Есть некоторые другие направления, например оборонная промышленность, но мы об этом еще с председателем правительства отдельно поговорим", - добавил он.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинБезопасностьЭкономика
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