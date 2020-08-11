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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20200811/1575630301.html
Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты
"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история. Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.
2020-08-11T14:00
истории.doc
подкаст
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Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты
"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история. Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты

14:00 11.08.2020
636
Истории.doc
Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты
Вчера, 14:00
"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история. Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.
Маршрут открыли в 1988 году, одним из последних в стране. Трамвай занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый северный в мире. Он был и пока ещё остаётся главной гордостью города. Журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова поговорила с вагоновожатой Ольгой Золотухиной, которая каждый день курсирует по необычному маршруту.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голоса эпизода Наталия Шашина, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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Истории.docПодкаст
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