https://ria.ru/20200811/1575630301.html
Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты
"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история. Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.
2020-08-11T14:00
2020-08-11T14:00
истории.doc
подкаст
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Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты
"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история. Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты
"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история. Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.