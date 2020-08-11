Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты

Маршрут открыли в 1988 году, одним из последних в стране. Трамвай занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый северный в мире. Он был и пока ещё остаётся главной гордостью города. Журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова поговорила с вагоновожатой Ольгой Золотухиной, которая каждый день курсирует по необычному маршруту.