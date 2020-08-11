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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575630238.html
Стало известно, где будут производить первую российскую вакцину от COVID
Первая российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и компанией "Биннофарм", сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Стало известно, где будут производить первую российскую вакцину от COVID

11:55 11.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первая российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и компанией "Биннофарм", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В настоящее время вакцина начнет производиться на двух площадках: самим центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм". Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей, таковые в нашей стране есть", - рассказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.
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Кроме того, по словам министра, РФПИ инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом.
"Интерес к ней уже проявляют сегодня ряд стран", - уточнил Мурашко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
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