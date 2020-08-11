https://ria.ru/20200811/1575630238.html
Стало известно, где будут производить первую российскую вакцину от COVID
Первая российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и компанией "Биннофарм", сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:55
2020-08-11T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://ria.ru/20200807/1575492817.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)