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https://ria.ru/20200811/1575630199.html
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот
Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Стало известно, когда вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот

11:55 11.08.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
"Срок введения в гражданский оборот - 01.01.2021", - говорится в реестре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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