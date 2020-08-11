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Путин рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавируса в ближайшее время. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавируса

11:54 11.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО Ростелеком Михаилом Осеевским
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавируса в ближайшее время.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, - это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых", - сказал он на совещании с членами правительства.

Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Путин также отметил, что в России работа над созданием вакцин подобного рода продолжается и пожелал всем успеха.
"Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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