Путин рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавируса в ближайшее время.
"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, - это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых", - сказал он на совещании с членами правительства.
Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Путин также отметил, что в России работа над созданием вакцин подобного рода продолжается и пожелал всем успеха.
"Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", - отметил Путин.