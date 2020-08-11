Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200811/1575630052.html
Российские туристы смогут получать многократные визы в Болгарию
В МИД Болгарии рассказали, какие российские туристы смогут претендовать на длительные многократные визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:37
туризм
новости - туризм
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152581/60/1525816004_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_e95a5dc7a7b7a92099cfe8e19d434efe.jpg
https://ria.ru/20200806/1575437888.html
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152581/60/1525816004_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_e95a5dc7a7b7a92099cfe8e19d434efe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152581/60/1525816004_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_1fc2dbe2d5ce02ca7ab0176251a5560a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152581/60/1525816004_936:0:4680:3744_1400x0_80_0_0_9e2fbb9c99d15b2920c0d034e352cf79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, болгария

Российские туристы смогут получать многократные визы в Болгарию

12:37 11.08.2020
3873
© Depositphotos / ElisanthВид на город Несебыр с вертолета, Болгария
Вид на город Несебыр с вертолета, Болгария
© Depositphotos / Elisanth
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В МИД Болгарии рассказали, какие российские туристы смогут претендовать на длительные многократные визы, сообщает АТОР.
Национальное информационное агентство Болгарии обратилось за официальными разъяснениями в МИД страны. Согласно ответу дипломатического ведомства, россияне, которые на законных основаниях использовали болгарские визы в предыдущие годы, в этом году смогут получить многократные визы сроком до двух лет.
Кроме того, в МИД Болгарии отметили, что ежегодно принимаются меры по упрощению процедуры выдачи виз гражданам РФ. Так, россиянам, использовавшим шенгенскую, румынскую, хорватскую и кипрскую визы по прямому назначению, могут быть выданы многократные болгарские визы сроком действия до 12 месяцев.
Претендовать на разрешение на въезд сроком действия до трех лет могут граждане РФ, которые использовали многократные шенгенские, румынские, хорватские и кипрские визы по прямому назначению. Также такие визы планируют выдавать собственникам недвижимости в Болгарии и их родственникам.
Бесплатное многократное разрешение на въезд с целью "туризма" сроком действия до года, независимо от использования предыдущей болгарской визы, может быть выдано несовершеннолетним и гражданам с ограниченными возможностями.
При этом в МИД Болгарии напомнили, что владельцам действующей долгосрочной шенгенской визы или вида на жительство, выданного страной, применяющей Шенгенское законодательство, Швейцарией и Лихтенштейном, виза для въезда в Болгарию не требуется.
При этом, по информации местных властей, в соответствии с правилами ЕС, МИД Болгарии не может принять единоличного решения об облегчении условий въезда граждан из какой-либо страны, в том числе, открыть в одностороннем порядке границы. Пока для россиян они закрыты.
Пляж в городе Несебыр, Болгария
6 августа, 12:00Туризм
В Болгарии ради российских туристов готовы упростить визовый режим
8323018
ТуризмНовости - ТуризмБолгария
Рекомендуем
Отдых туристов в Абхазии
Эксперты рассказали, как изменились цены на билеты в Абхазию
Отель в Анталье
Туроператоры рассказали, когда закончатся места на чартерах в Турцию
Лежаки у бассейна в санатории в Сочи
Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Самолет авиакомпании Белавиа
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса
Пляж Ла Диг. Сейшелы
На Сейшелах запустили сертификацию в туризме
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
В Сочи встретили миллионного туриста с начала сезона
Пляж острова Ко Хе
В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов
Работы на месте обнаруженных захоронения граждан, погибших от рук нацистов в годы ВОВ
В Ленинградской области нашли останки подростков, убитых во время войны
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Организация питания в школах
Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах
Стюардесса
Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния