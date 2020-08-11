В Минздраве рассказали о первой в мире вакцине против коронавируса

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, соответствующая информация размещена в государственном реестре лекарственных средств.
"Торговое наименование лекарственного препарата: Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - свидетельствуют данные реестра.
РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работали над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
7 июля, 09:30Спасительное средство: как разрабатывают вакцины