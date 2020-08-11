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Распространение нового коронавируса
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В Минздраве рассказали о первой в мире вакцине против коронавируса
Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В Минздраве рассказали о первой в мире вакцине против коронавируса

11:42 11.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, соответствующая информация размещена в государственном реестре лекарственных средств.
"Торговое наименование лекарственного препарата: Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - свидетельствуют данные реестра.
РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работали над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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