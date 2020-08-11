В Минздраве рассказали о первой в мире вакцине против коронавируса

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, соответствующая информация размещена в государственном реестре лекарственных средств.