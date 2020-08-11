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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575628395.html
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Это заявление от сделал на совещании с правительством, где... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575561465.html
Теперь осталось придумать громкое название для вакцины. Путинка?
35
сейчас все западные сми понесут эту новость. "дочь диктатора путина сделала вакцину от короны чтобы нас отравить " ну что то типа того
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574873388_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_b815e70f19bad7484d6625f8d31fe953.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, в мире

Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса

11:39 11.08.2020 (обновлено: 12:26 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Это заявление от сделал на совещании с правительством, где объявил о госрегистрации первой российской вакцины от COVID-19.
"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все", - рассказал Путин.
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"После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие", - добавил президент.
Он отметил, что "у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, и температуры нет после прививки". "Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали", - заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
92236078
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВ мире
Популярные комментарии
Теперь осталось придумать громкое название для вакцины. Путинка?
11 августа, 11:42
Павел Иванов
14110118
сейчас все западные сми понесут эту новость. "дочь диктатора путина сделала вакцину от короны чтобы нас отравить " ну что то типа того
11 августа, 11:50
НЕНиколай Ефимов
270001
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