https://ria.ru/20200811/1575628395.html
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Это заявление от сделал на совещании с правительством, где... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:39
2020-08-11T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574873388_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_b815e70f19bad7484d6625f8d31fe953.jpg
https://ria.ru/20200809/1575561465.html
Павел Иванов
Теперь осталось придумать громкое название для вакцины. Путинка?
35
Николай Ефимов
сейчас все западные сми понесут эту новость. "дочь диктатора путина сделала вакцину от короны чтобы нас отравить " ну что то типа того
10
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574873388_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_b815e70f19bad7484d6625f8d31fe953.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, в мире