Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса

"Я хочу поздравить всех коллег, кто работал над этой темой и достиг этого результата. Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха, мы должны быть благодарными тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства, где объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.