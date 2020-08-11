https://ria.ru/20200811/1575628315.html
Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса, отметив, что это очень важный шаг для всего мира. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:38
2020-08-11T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575106935_150:450:2744:1909_1400x0_80_0_0_54a3d101f0d694d26c48a8f03f401c7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин