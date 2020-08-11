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Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса, отметив, что это очень важный шаг для всего мира. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:57
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса

11:38 11.08.2020 (обновлено: 11:57 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса, отметив, что это очень важный шаг для всего мира.
"Я хочу поздравить всех коллег, кто работал над этой темой и достиг этого результата. Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха, мы должны быть благодарными тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства, где объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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