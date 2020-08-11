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В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев
Первый чемпионат мира по обниманию деревьев пройдет в финской Лапландии, в местечке Леви, сообщает сайт Visit Levi. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:37
новости - экология
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - экология, финляндия, в мире

В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев

11:37 11.08.2020
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© РИА Новости / Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкСтарые ели
Старые ели
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Первый чемпионат мира по обниманию деревьев пройдет в финской Лапландии, в местечке Леви, сообщает сайт Visit Levi.
В соревнованиях будут представлены участники из девяти стран - Финляндии, США, Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии, России и Шотландии. Все участники уже проживают в Леви.
Соревнования пройдут в три этапа. На первом этапе участники будут соревноваться в том, кто обнимет больше деревьев за восемь минут. При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее 5 секунд. Затем будет оцениваться, насколько искренне спортсмен обнимает дерево. Третий этап получил наименование "фристайл". Здесь важно будет, насколько креативно участники подойдут к процессу обнимания деревьев. На это будет отведена одна минута.
Организаторы приглашают и к дистанционному участию в конкурсе. Любой желающий может прислать фотографию в обнимку с деревом поставив хэштег TreeHugging и указав географические координаты дерева, которые можно определить с помощью функции компаса большинства смартфонов, и описать, почему участник выбрал именно это дерево.
Заявки принимаются до 29 августа, а сам конкурс пройдет в Леви в полдень, 22 августа, в лесу Халипуу.
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