В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев

ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Первый чемпионат мира по обниманию деревьев пройдет в финской Лапландии, в местечке Леви, сообщает сайт Первый чемпионат мира по обниманию деревьев пройдет в финской Лапландии, в местечке Леви, сообщает сайт Visit Levi

В соревнованиях будут представлены участники из девяти стран - Финляндии, США, Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии, России и Шотландии. Все участники уже проживают в Леви.

Соревнования пройдут в три этапа. На первом этапе участники будут соревноваться в том, кто обнимет больше деревьев за восемь минут. При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее 5 секунд. Затем будет оцениваться, насколько искренне спортсмен обнимает дерево. Третий этап получил наименование "фристайл". Здесь важно будет, насколько креативно участники подойдут к процессу обнимания деревьев. На это будет отведена одна минута.

Организаторы приглашают и к дистанционному участию в конкурсе. Любой желающий может прислать фотографию в обнимку с деревом поставив хэштег TreeHugging и указав географические координаты дерева, которые можно определить с помощью функции компаса большинства смартфонов, и описать, почему участник выбрал именно это дерево.