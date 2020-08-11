Охлобыстин надеется на условный срок для Ефремова

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин надеется, что суд не назначит Михаилу Ефремову реальный срок, а ограничится условным, "чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – талант".
"Я искренне надеюсь, что Мишу не посадят, потому что он умрет в тюрьме. Оптимальный вариант было бы дать ему условно, чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – его талант. На поселении он сопьется. В тюрьме – тоже катастрофа. Его обожала вся страна, там ему тоже тут же нальют и попросят почитать стихи – и у нас будут либеральные урки. А зачем обществу либеральные урки? Они всегда были консерваторы", - сказал Охлобыстин в интервью РИА Новости.
Актер отметил, что Ефремов не только его старый друг, но и крестный отец дочери Анфисы.
"Я всем сразу сказал, что ко мне претензий не предъявляйте, я его как поддерживаю, так и буду поддерживать. И поддерживаю я не его, а жену Соню и детей и нашу тридцатилетнюю дружбу, и все, кто вокруг него, думают так же. Я не склонен романтизировать эту ситуацию, там совершенно очевидное преступление, по моему мнению", - сказал Охлобыстин.
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Актер также рассказал, что когда он разговаривал с Ефремовым, тот хотел в тюрьму.
"Я максимально пытался заразить его оптимизмом, но у него такой тяжкий груз, он как загипнотизированный. Он упивается своим страданием. Я ему сказал: "Миша, не сойди с ума, у тебя трое маленьких детей. Подумай, что можно сделать, чтобы искупить грех. Грех смертельный – надо на исповеди каяться, а не мистифицировать ситуацию. Все случилось как случилось", - сказал собеседник агентства.
По его словам, парадокс заключается в том, что именно таким, каким Ефремова осуждают, его больше всего любили.
"Любили, что он пьяный, безбашенный, про Путина стихи читает, такая вселенская поддержка создала иллюзию неуязвимости, а это очень опасно... Русский человек пьяный и трезвый – это два разных человека, чаще всего друг другу не представленные. Я его адвокату сказал, что советую сказать на суде, что думают его друзья. Друзья выражают свои соболезнования семье погибшего, он горбатился, кормил семью и погиб ни за что. Виноватый не подлежит обсуждению, но мы никогда от него не откажемся", - сказал Охлобыстин.