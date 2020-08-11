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Охлобыстин надеется на условный срок для Ефремова
Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин надеется, что суд не назначит Михаилу Ефремову реальный срок, а ограничится условным, "чтобы он отдавал государству... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:04
михаил ефремов
иван охлобыстин
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https://ria.ru/20200809/1575552845.html
https://ria.ru/20200811/1575626980.html
Интересно, а что бы Охлобыстин сказал, если бы на месте Ефремова был бы обычный работяга. Сейчас бы, наверное, рассказывал о том, какой это грех и что нужно максимально наказать человека
48
Этих телеклоунов нужно в сибирь отправить всех , пусть условно работают на благо страны.
43
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
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РИА Новости
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60
михаил ефремов, иван охлобыстин

Охлобыстин надеется на условный срок для Ефремова

11:35 11.08.2020 (обновлено: 12:04 11.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иван Охлобыстин . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин надеется, что суд не назначит Михаилу Ефремову реальный срок, а ограничится условным, "чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – талант".
"Я искренне надеюсь, что Мишу не посадят, потому что он умрет в тюрьме. Оптимальный вариант было бы дать ему условно, чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – его талант. На поселении он сопьется. В тюрьме – тоже катастрофа. Его обожала вся страна, там ему тоже тут же нальют и попросят почитать стихи – и у нас будут либеральные урки. А зачем обществу либеральные урки? Они всегда были консерваторы", - сказал Охлобыстин в интервью РИА Новости.
Актер отметил, что Ефремов не только его старый друг, но и крестный отец дочери Анфисы.
"Я всем сразу сказал, что ко мне претензий не предъявляйте, я его как поддерживаю, так и буду поддерживать. И поддерживаю я не его, а жену Соню и детей и нашу тридцатилетнюю дружбу, и все, кто вокруг него, думают так же. Я не склонен романтизировать эту ситуацию, там совершенно очевидное преступление, по моему мнению", - сказал Охлобыстин.
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Актер также рассказал, что когда он разговаривал с Ефремовым, тот хотел в тюрьму.
"Я максимально пытался заразить его оптимизмом, но у него такой тяжкий груз, он как загипнотизированный. Он упивается своим страданием. Я ему сказал: "Миша, не сойди с ума, у тебя трое маленьких детей. Подумай, что можно сделать, чтобы искупить грех. Грех смертельный – надо на исповеди каяться, а не мистифицировать ситуацию. Все случилось как случилось", - сказал собеседник агентства.
По его словам, парадокс заключается в том, что именно таким, каким Ефремова осуждают, его больше всего любили.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
"Любили, что он пьяный, безбашенный, про Путина стихи читает, такая вселенская поддержка создала иллюзию неуязвимости, а это очень опасно... Русский человек пьяный и трезвый – это два разных человека, чаще всего друг другу не представленные. Я его адвокату сказал, что советую сказать на суде, что думают его друзья. Друзья выражают свои соболезнования семье погибшего, он горбатился, кормил семью и погиб ни за что. Виноватый не подлежит обсуждению, но мы никогда от него не откажемся", - сказал Охлобыстин.
Читайте полный текст интервью Ивана Охлобыстина>>
1742430210
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Михаил ЕфремовИван Охлобыстин
Популярные комментарии
Интересно, а что бы Охлобыстин сказал, если бы на месте Ефремова был бы обычный работяга. Сейчас бы, наверное, рассказывал о том, какой это грех и что нужно максимально наказать человека
11 августа, 11:37
Константин Е
4500003
Этих телеклоунов нужно в сибирь отправить всех , пусть условно работают на благо страны.
11 августа, 11:37
Руслан Якубик
3910003
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