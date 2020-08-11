Охлобыстин надеется на условный срок для Ефремова

"Я искренне надеюсь, что Мишу не посадят, потому что он умрет в тюрьме. Оптимальный вариант было бы дать ему условно, чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – его талант. На поселении он сопьется. В тюрьме – тоже катастрофа. Его обожала вся страна, там ему тоже тут же нальют и попросят почитать стихи – и у нас будут либеральные урки. А зачем обществу либеральные урки? Они всегда были консерваторы", - сказал Охлобыстин в интервью РИА Новости.