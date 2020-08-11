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Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

11:29 11.08.2020 (обновлено: 14:20 11.08.2020)
39973
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — сказал он на совещании с членами правительства.
Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.
"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — отметил Путин.
Разработка вакцины от коронавируса
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Он поблагодарил всех, кто работал над этой вакциной, и пожелал успеха тем, кто разрабатывает сейчас и другие вакцины.
"Мы должны быть благодарными тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира", — добавил Путин.
По словам президента, одна из его дочерей уже сделала себе прививку.
"В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим — и все", — рассказал Путин.
По его словам, после второго укола температура тоже немного поднялась, но сейчас его дочь чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.
Глава государства выразил надежду, что массовый выпуск вакцины начнется уже в ближайшее время.
"Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", — заключил он.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцину начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании "Биннофарм". По его словам, вакцинацию будут в первую очередь предлагать медикам и учителям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот и отлично!
11 августа, 11:30
RSRoman S
69500015
Ура!!!!!!
11 августа, 11:30
Егор Панкратов
63800013
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