Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи в Кремле

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — сказал он на совещании с членами правительства.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — отметил Путин.

Он поблагодарил всех, кто работал над этой вакциной, и пожелал успеха тем, кто разрабатывает сейчас и другие вакцины.

"Мы должны быть благодарными тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира", — добавил Путин.

По словам президента, одна из его дочерей уже сделала себе прививку.

"В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим — и все", — рассказал Путин.

По его словам, после второго укола температура тоже немного поднялась, но сейчас его дочь чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.

Глава государства выразил надежду, что массовый выпуск вакцины начнется уже в ближайшее время.

"Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", — заключил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцину начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании "Биннофарм". По его словам, вакцинацию будут в первую очередь предлагать медикам и учителям.