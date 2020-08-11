Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два, а также о праве досрочного выхода на пенсию. Документ опубликован на портале правовой информации.

Днем ранее Мишустин сообщил об увеличении пенсионного стажа медработников. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.

Мишустин отметил, что благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию, а на выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей.

"День работы медицинских работников по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях – как два дня", - говорится в документе. Также особым образом будет считаться стаж для медиков, которые оказывают скорую помощь, работают с заболевшими ОРВИ и пневмонией.