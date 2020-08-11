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Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два, а... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам

11:28 11.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два, а также о праве досрочного выхода на пенсию. Документ опубликован на портале правовой информации.
Днем ранее Мишустин сообщил об увеличении пенсионного стажа медработников. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.
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Мишустин отметил, что благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию, а на выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей.
"День работы медицинских работников по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях – как два дня", - говорится в документе. Также особым образом будет считаться стаж для медиков, которые оказывают скорую помощь, работают с заболевшими ОРВИ и пневмонией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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