https://ria.ru/20200811/1575627148.html
МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем
У границ России над Чукотским морем три истребителя МиГ-31 перехватили американский беспилотник Global Hawk, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:26
2020-08-11T16:10
чукотское море
миг-31
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575595676.html
alekseevan
Эти сообщения для того, чтобы русский Иван думал, что все вокруг враги, ел свою полбу и не жаловался на жизнь.
259
Damir Aliev
зачем перехватывать? сбить пару раз. сразу перестанут летать. они своими ведь тельцами дорожат. для них никогда не понять как наш закрывает собой амбразуру дзота, или идет на таран. ну наложат еще санкций, и что? как будто от этого что-то изменится, поорут в конгрессе и успокоятся через недельки-две.
196
57
чукотское море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотское море, миг-31, безопасность, в мире