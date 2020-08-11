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МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем
У границ России над Чукотским морем три истребителя МиГ-31 перехватили американский беспилотник Global Hawk, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:10
чукотское море
миг-31
безопасность
в мире
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зачем перехватывать? сбить пару раз. сразу перестанут летать. они своими ведь тельцами дорожат. для них никогда не понять как наш закрывает собой амбразуру дзота, или идет на таран. ну наложат еще санкций, и что? как будто от этого что-то изменится, поорут в конгрессе и успокоятся через недельки-две.
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чукотское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152606/26/1526062685_0:0:3374:1898_1400x0_80_0_0_1210fbf1c3c77e883566584ea96f913e.jpg
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чукотское море, миг-31, безопасность, в мире

МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

11:26 11.08.2020 (обновлено: 16:10 11.08.2020)
29032
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМиГ-31
МиГ-31
© РИА Новости / Александр Вильф
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МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. У границ России над Чукотским морем три истребителя МиГ-31 перехватили американский беспилотник Global Hawk, сообщил Национальный центр управления обороной.
После того как БПЛА развернулся от границы, истребители вернулись на аэродром базирования.
"Все полеты российских самолетов МиГ-31 проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", — подчеркивается в сообщении.
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68431682021
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Чукотское мореМиГ-31БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Эти сообщения для того, чтобы русский Иван думал, что все вокруг враги, ел свою полбу и не жаловался на жизнь.
11 августа, 11:51
aalekseevan
3021110215
зачем перехватывать? сбить пару раз. сразу перестанут летать. они своими ведь тельцами дорожат. для них никогда не понять как наш закрывает собой амбразуру дзота, или идет на таран. ну наложат еще санкций, и что? как будто от этого что-то изменится, поорут в конгрессе и успокоятся через недельки-две.
11 августа, 11:52
Damir Aliev
1701012013
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