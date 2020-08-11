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Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал в интервью РИА Новости, что во время самоизоляции написал пьесу "Пар" для актера Михаила Ефремова,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:10
культура
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
гарик сукачев
иван охлобыстин
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, гарик сукачев, иван охлобыстин, происшествия

Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова

11:20 11.08.2020 (обновлено: 12:10 11.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал в интервью РИА Новости, что во время самоизоляции написал пьесу "Пар" для актера Михаила Ефремова, планировалось, что ее поставит Гарик Сукачев.
"Я в самоизоляции написал Мише Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. За две недели до этой катастрофы (ДТП с Ефремовым - ред.) он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева. Пьеса называется "Пар". Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам – меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами", - рассказал Охлобыстин.
По его словам, все действие происходит в бане в римском зале. Собираются лучшие друзья, выпивают. Сначала все хорошо и дружелюбно, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.
Охлобыстин отметил, что Ефремов был очень увлечен пьесой.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
Читайте полный текст интервью Ивана Охлобыстина >>
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КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовГарик СукачевИван ОхлобыстинПроисшествия
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