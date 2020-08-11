Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова

"Я в самоизоляции написал Мише Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. За две недели до этой катастрофы (ДТП с Ефремовым - ред.) он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева. Пьеса называется "Пар". Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам – меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами", - рассказал Охлобыстин.