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Мишустин рассказал об опыте борьбы с коронавирусом в России
Опыт борьбы с пандемией COVID-19 выявил некоторые проблемы российского здравоохранения, при этом слаженная работа специалистов позволила остановить... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:16
распространение нового коронавируса
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
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РИА Новости
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353
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Мишустин рассказал об опыте борьбы с коронавирусом в России

11:16 11.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опыт борьбы с пандемией COVID-19 выявил некоторые проблемы российского здравоохранения, при этом слаженная работа специалистов позволила остановить распространение инфекции, страна достойно проходит через связанные с эпидемией испытания, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник направил приветствие участникам всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", в котором отметил, что 2020 год стал для всех годом борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому центральной темой форума стали вопросы охраны и укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни людей в условиях новых вызовов, уточнил он.
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"Благодаря совместным усилиям государства, отечественной системы здравоохранения и общества наша страна достойно проходит через эти серьезные испытания. Четкая и слаженная работа эпидемиологов, врачей и ученых позволила остановить распространение инфекции. За эти месяцы был приобретен опыт борьбы с пандемией, который не только продемонстрировал правильность принятых мер, но и выявил некоторые проблемы отрасли", - подчеркнул Мишустин в обращении к участникам и гостям мероприятия.
Он отметил, что этот форум дает врачам, учёным, представителям профильных министерств, ведомств и бизнеса возможность обсудить широкий круг профессиональных вопросов, наметить новые пути совместной деятельности. "Рассчитываю, что ваши дискуссии позволят выработать конкретные меры, которые найдут широкое практическое применение, помогут жителям нашей страны быть здоровыми и активными", - добавил председатель правительства, обращаясь к участникам.
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Мишустин упомянул, что повестка форума предполагает насыщенную деловую и научную программу, интересные экспозиции, где будут представлены, в том числе, лучшие практики строительства новых больниц в кратчайшие сроки. "Эксперты расскажут о создании антикоронавирусных препаратов и вакцин, тестовых систем и средств индивидуальной защиты, об иммунопрофилактике. И, конечно, особое внимание будет уделено развитию здоровьесберегающих технологий, вопросам здорового образа жизни, физкультуры и спорта", - указал глава кабмина.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума "Здоровье нации - основа процветания России".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВсероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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