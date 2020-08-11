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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575626538.html
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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К русофобам. А чо не сразу в Америку? Или там ещё неспокойней?
32
Собственно все этим и сказано - вот вся ее политическая линия при президентстве была бы копиркой политики прибалтов.
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву

11:15 11.08.2020 (обновлено: 11:55 11.08.2020)
6939
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении не предпринималось, заявил РИА Новости официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

"Сегодня примерно в 3.30 (совпадает с мск) она была оформлена в пункте пропуска "Котловка" на выезд из Беларуси. В пункте пропуска она предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось", - сказал Бычковский.

Он подчеркнул, что у Тихановской были все необходимые документы для беспрепятственного пересечения белорусской границы, в том числе медицинская страховка и страховка на транспортное средство.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter заявил, что Тихановская находится в Литве "в безопасности". Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Вчера, 10:26Протесты в Белоруссии
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
К русофобам. А чо не сразу в Америку? Или там ещё неспокойней?
11 августа, 11:37
Старков Фирс
3010001
Собственно все этим и сказано - вот вся ее политическая линия при президентстве была бы копиркой политики прибалтов.
11 августа, 11:40
ssedlex76
1800001
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