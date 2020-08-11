Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву

МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении не предпринималось, заявил РИА Новости официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
"Сегодня примерно в 3.30 (совпадает с мск) она была оформлена в пункте пропуска "Котловка" на выезд из Беларуси. В пункте пропуска она предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось", - сказал Бычковский.
Он подчеркнул, что у Тихановской были все необходимые документы для беспрепятственного пересечения белорусской границы, в том числе медицинская страховка и страховка на транспортное средство.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter заявил, что Тихановская находится в Литве "в безопасности". Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.