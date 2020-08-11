Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву

"Сегодня примерно в 3.30 (совпадает с мск) она была оформлена в пункте пропуска "Котловка" на выезд из Беларуси. В пункте пропуска она предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось", - сказал Бычковский.