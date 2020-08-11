Мурашко заявил, что нацпроекты остаются приоритетом в работе Минздрава

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Реализация национальных проектов остаётся абсолютным приоритетом в работе Минздрава России, несмотря на пандемию коронавируса, следует из приветственного письма министра здравоохранения России Михаила Мурашко к участникам форума "Здоровье нации - основа процветания России", которое предоставила пресс-служба "Лиги здоровья нации".
"Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, и сегодня перед нами вновь стоят максимально амбициозные задачи, продиктованные новыми реалиями. Вместе с тем, мы уверенно продолжаем реализацию национальных проектов: они были и остаются абсолютными приоритетами Минздрава России", - говорится в приветственном письме.
Мурашко отметил, что важны усилия не только со стороны государства в реализации нацпроектов, но и со стороны гражданского общества.
"Деятельность Лиги здоровья нации вносит серьезный вклад в дело популяризации здорового образа жизни населения, а форум – хороший пример партнерства государственных органов и общества в сохранении здоровья нации", - подчеркнул Мурашко.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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