Мурашко заявил, что нацпроекты остаются приоритетом в работе Минздрава

"Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, и сегодня перед нами вновь стоят максимально амбициозные задачи, продиктованные новыми реалиями. Вместе с тем, мы уверенно продолжаем реализацию национальных проектов: они были и остаются абсолютными приоритетами Минздрава России", - говорится в приветственном письме.