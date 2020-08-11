Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575625965.html
Мурашко заявил, что нацпроекты остаются приоритетом в работе Минздрава
Реализация национальных проектов остаётся абсолютным приоритетом в работе Минздрава России, несмотря на пандемию коронавируса, следует из приветственного письма РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:08
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1400x0_80_0_0_78d5d976871a28442fcf259129e1293a.jpg
https://ria.ru/20200811/1575625812.html
https://ria.ru/20200811/1575624633.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1400x0_80_0_0_78d5d976871a28442fcf259129e1293a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_295:0:3024:2047_1400x0_80_0_0_b806d92ed0b2e7cb7e01afe31157d1c5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_636:0:2683:2047_1400x0_80_0_0_74e37d79a212521366e9f9a0400797f7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, москва, общество

Мурашко заявил, что нацпроекты остаются приоритетом в работе Минздрава

11:07 11.08.2020 (обновлено: 11:08 11.08.2020)
69
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Реализация национальных проектов остаётся абсолютным приоритетом в работе Минздрава России, несмотря на пандемию коронавируса, следует из приветственного письма министра здравоохранения России Михаила Мурашко к участникам форума "Здоровье нации - основа процветания России", которое предоставила пресс-служба "Лиги здоровья нации".
"Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, и сегодня перед нами вновь стоят максимально амбициозные задачи, продиктованные новыми реалиями. Вместе с тем, мы уверенно продолжаем реализацию национальных проектов: они были и остаются абсолютными приоритетами Минздрава России", - говорится в приветственном письме.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:04Распространение нового коронавируса
Матвиенко призвала к взаимодействию для повышения уровня жизни россиян
Мурашко отметил, что важны усилия не только со стороны государства в реализации нацпроектов, но и со стороны гражданского общества.
"Деятельность Лиги здоровья нации вносит серьезный вклад в дело популяризации здорового образа жизни населения, а форум – хороший пример партнерства государственных органов и общества в сохранении здоровья нации", - подчеркнул Мурашко.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
Путин пожелал успехов форуму "Здоровье нации - основа процветания России"
010000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВсероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала к взаимодействию для повышения уровня жизни россиян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об опыте борьбы с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин пожелал успехов форуму "Здоровье нации - основа процветания России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
В правительстве появилась комиссия по русскому языку
Разработка вакцины от коронавируса
Мурашко заявил о безопасности зарегистрированной вакцины от COVID-19
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Минздраве рассказали о первой в мире вакцине против коронавируса
Врач скорой медицинской помощи
В России число выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи в Кремле
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко отметил первенство России в регистрации вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Вакцина от коронавируса
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот
Демонстрация образца электронного паспорта
Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния