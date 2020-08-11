Ливень смыл дом на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг - РИА Новости. Дом на четыре квартиры, в котором проживают семь человек, съехал со свай в селе Кутопьюган (ЯНАО) после сильного ливня, никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации Надымского района.
Инцидент, по информации районных властей, произошел утром во вторник.
"После грозы и сильного ливня подмыло сваи дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины. Это 4-квартирный дом, в котором на момент произошедшего проживали семь человек. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских срочно выехал в Кутопьюган. Он встретится с жильцами и вместе с главой села и профильными специалистами муниципалитета изучит вопрос о временном расселении людей из проблемного дома.
Согласно информации из открытых источников, в населенном пункте проживает менее 900 человек.