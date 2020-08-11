Ливень смыл дом на Ямале

"После грозы и сильного ливня подмыло сваи дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины. Это 4-квартирный дом, в котором на момент произошедшего проживали семь человек. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.