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Ливень смыл дом на Ямале
Дом на четыре квартиры, в котором проживают семь человек, съехал со свай в селе Кутопьюган (ЯНАО) после сильного ливня, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:05
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
надымский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), надымский район, происшествия

Ливень смыл дом на Ямале

11:05 11.08.2020
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© Фото : администрация Надымского районаСело Кутопьюган в Надымском районе Ямала
Село Кутопьюган в Надымском районе Ямала
© Фото : администрация Надымского района
Село Кутопьюган в Надымском районе Ямала. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг - РИА Новости. Дом на четыре квартиры, в котором проживают семь человек, съехал со свай в селе Кутопьюган (ЯНАО) после сильного ливня, никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации Надымского района.
Инцидент, по информации районных властей, произошел утром во вторник.
"После грозы и сильного ливня подмыло сваи дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины. Это 4-квартирный дом, в котором на момент произошедшего проживали семь человек. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских срочно выехал в Кутопьюган. Он встретится с жильцами и вместе с главой села и профильными специалистами муниципалитета изучит вопрос о временном расселении людей из проблемного дома.
Согласно информации из открытых источников, в населенном пункте проживает менее 900 человек.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Надымский районПроисшествия
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