Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Электронный паспорт хотели бы оформить себе 16% россиян, среди молодежи возраста 18-24 лет - 30%, свидетельствуют данные Электронный паспорт хотели бы оформить себе 16% россиян, среди молодежи возраста 18-24 лет - 30%, свидетельствуют данные ВЦИОМ

По данным опроса, 16% хотели бы иметь электронный паспорт. Чаще - молодые люди 18-24 лет (30%), мужчины (21%), а также жители крупных городов: столиц (26%) и миллионников (20%).

Россияне в возрасте старше 60 лет и жители сел реже высказывали желание перевести паспорт в электронный формат - 6% и 10% соответственно. Большинство россиян не выразили желания иметь паспорт в электронном формате (73%), а каждый десятый затруднился с выбором (11%).

Преимуществами электронного паспорта россияне называют то, что его нельзя потерять или украсть (9%), не нужно носить с собой, как бумажный (6%), он удобнее и практичнее в использовании (5%), а также долговечнее (4%). Кроме того, такой паспорт всегда находится при себе (3%).

Каждый четвертый опрошенный считает, что у электронного формата нет никаких преимуществ, бумажный вариант лучше (28%), а практически половина респондентов затруднились сказать, в чем электронный паспорт превосходит бумажный (42%).

Основным недостатком использования электронной версии паспорта граждане называют доступность данных для третьих лиц (24%). Участники опроса также опасаются мошенничества в связи с ненадежностью защиты информации (17%), возможных сбоев в системе (8%), потери данных (3%), отсутствия контроля за данными (3%) и невозможности использовать электронный паспорт без доступа в интернет и электричества (3%).

В ходе опроса россиян также спросили об отношении к водительскому удостоверению в электронном формате. Такой документ хотели бы оформить четверть россиян (23%), чаще мужчины (28%), молодежь 18-24 лет (46%) и 25-34 лет (36%), а также представители возрастной категории 35-44 лет (30%).

Три четверти опрошенных не хотели бы иметь права в цифровом формате, чаще это россияне в возрасте 45-59 лет (80%) и старше 60 лет (86%), а также женщины (79%). Среди тех, у кого есть права, доля желающих оформить их в электронном виде выше (32%), чем среди тех, у кого их нет (13%).

Говоря об иных документах, которые предпочтительно оформить в электронном виде, чаще всего опрошенные называли СНИЛС (12%), ОМС (10%), ИНН (8%) и страховые полисы (8%). 16% россиян сказали, что не хотели бы переводить в цифровой формат никакие документы.