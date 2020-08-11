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Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт
Электронный паспорт хотели бы оформить себе 16% россиян, среди молодежи возраста 18-24 лет - 30%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:00
россия
вциом
общество
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давайте запевайте хором про электронный концлагерь, жидкий чип, 5г и тд..
10
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россия
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155662/43/1556624333_0:270:2683:1779_1400x0_80_0_0_def7bf106557b887f8d67ab730ea4f7f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вциом, общество

Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт

11:00 11.08.2020
878
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДемонстрация образца электронного паспорта
Демонстрация образца электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Демонстрация образца электронного паспорта . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Электронный паспорт хотели бы оформить себе 16% россиян, среди молодежи возраста 18-24 лет - 30%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
По данным опроса, 16% хотели бы иметь электронный паспорт. Чаще - молодые люди 18-24 лет (30%), мужчины (21%), а также жители крупных городов: столиц (26%) и миллионников (20%).
Россияне в возрасте старше 60 лет и жители сел реже высказывали желание перевести паспорт в электронный формат - 6% и 10% соответственно. Большинство россиян не выразили желания иметь паспорт в электронном формате (73%), а каждый десятый затруднился с выбором (11%).
Преимуществами электронного паспорта россияне называют то, что его нельзя потерять или украсть (9%), не нужно носить с собой, как бумажный (6%), он удобнее и практичнее в использовании (5%), а также долговечнее (4%). Кроме того, такой паспорт всегда находится при себе (3%).
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Каждый четвертый опрошенный считает, что у электронного формата нет никаких преимуществ, бумажный вариант лучше (28%), а практически половина респондентов затруднились сказать, в чем электронный паспорт превосходит бумажный (42%).
Основным недостатком использования электронной версии паспорта граждане называют доступность данных для третьих лиц (24%). Участники опроса также опасаются мошенничества в связи с ненадежностью защиты информации (17%), возможных сбоев в системе (8%), потери данных (3%), отсутствия контроля за данными (3%) и невозможности использовать электронный паспорт без доступа в интернет и электричества (3%).
В ходе опроса россиян также спросили об отношении к водительскому удостоверению в электронном формате. Такой документ хотели бы оформить четверть россиян (23%), чаще мужчины (28%), молодежь 18-24 лет (46%) и 25-34 лет (36%), а также представители возрастной категории 35-44 лет (30%).
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Три четверти опрошенных не хотели бы иметь права в цифровом формате, чаще это россияне в возрасте 45-59 лет (80%) и старше 60 лет (86%), а также женщины (79%). Среди тех, у кого есть права, доля желающих оформить их в электронном виде выше (32%), чем среди тех, у кого их нет (13%).
Говоря об иных документах, которые предпочтительно оформить в электронном виде, чаще всего опрошенные называли СНИЛС (12%), ОМС (10%), ИНН (8%) и страховые полисы (8%). 16% россиян сказали, что не хотели бы переводить в цифровой формат никакие документы.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
8540015
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РоссияВЦИОМОбщество
Популярные комментарии
давайте запевайте хором про электронный концлагерь, жидкий чип, 5г и тд..
11 августа, 11:04
НЕНиколай Ефимов
400006
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