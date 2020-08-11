Посольство призвало российские СМИ к осторожности при работе в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Белоруссии призывает представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности на фоне акций протестов в республике, по возможности избегать массовых скоплений людей, заявили РИА Новости во вторник в дипмиссии.

"Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности, по возможности избегать массовых скоплений людей. Также напоминаем, что осуществление журналистской деятельности без аккредитации - это нарушение законодательства Республики Беларусь", - заявил представитель дипмиссии.

Он также подчеркнул, что посольство России в Минске предпринимает все возможные меры для установления фактов задержания российских граждан, место их нахождения для оказания им помощи. "Эта работа ведется в круглосуточном режиме", - уточнил сотрудник посольства.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Кроме того, посольство РФ в Белоруссии выясняет местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева,

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии