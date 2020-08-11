https://ria.ru/20200811/1575624533.html
Эпидемиолог ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Технология, с помощью которой разработана вакцина от коронавируса в центре Гамалеи, уже отработана на вакцинах от других инфекций, поэтому необходимости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:44
2020-08-11T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://ria.ru/20200806/1575439123.html
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Ольга Занкова
технология отработана... на врачах и учителях как подопытных кроликах ее проверят... они же люди государевы - отказываться права не имеют. А люди ОЧЕНЬ боятся не проверенных вакцин, ибо никто не знает, а есть ли побочные явления, не будет ли осложнений. Или, ради "спасения миллионов" можно пожертвовать десятком?
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Технология, с помощью которой разработана вакцина от коронавируса в центре Гамалеи, уже отработана на вакцинах от других инфекций, поэтому необходимости откладывать ее регистрацию нет, заявил РИА Новости заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико
.
Ранее издание РБК сообщило, что фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19.
"Этот вопрос возник совершенно непонятно на какой основе. Если речь идет о вакцине, которая разработана центром Гамалеи, то она не возникла на пустом месте. Уже более 10 лет в этом направлении работает центр, там созданы вакцины против лихорадки Эбола, против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). При создании вакцины от COVID-19 использована такая же технология, на основе аденовируса, поэтому в данном случае это не подлежит какому-то пересмотру, отсроченности, потому что технология уже отработана", - рассказал Брико.
Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы вакцина прошла все этапы исследований, "они очень жесткие, я бы даже сказал, что более жесткие, чем при разработке лекарственных препаратов".
По словам Брико, из-за экстренной ситуации, которая сложилась с коронавирусом, допускается ускоренные сроки регистрации, поэтому чрезвычайно важен пострегистрационный контроль, который позволит оценить отсроченную безопасность и эффективность.
"Мне кажется, что в данном случае каких-то оснований, чтобы ставить препоны для регистрации вакцины нет, она показала свою безопасность, дальнейшая эффективность будет изучается", - подчеркнул Брико.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф