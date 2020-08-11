Эпидемиолог ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

"Этот вопрос возник совершенно непонятно на какой основе. Если речь идет о вакцине, которая разработана центром Гамалеи, то она не возникла на пустом месте. Уже более 10 лет в этом направлении работает центр, там созданы вакцины против лихорадки Эбола, против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). При создании вакцины от COVID-19 использована такая же технология, на основе аденовируса, поэтому в данном случае это не подлежит какому-то пересмотру, отсроченности, потому что технология уже отработана", - рассказал Брико.