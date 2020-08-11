В Иваново столкнулись три маршрутки

"На остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса. По словам водителя автобуса "Богдан", из-за технической неисправности он не смог вовремя затормозить, заезжая к остановке общественного транспорта, и по этой причине совершил столкновение с автомобилем "Газель". Последний, в свою очередь, по инерции столкнулся еще с одной "Газелью", - говорится в сообщении.