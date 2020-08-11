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В Иваново столкнулись три маршрутки
Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с двумя "Газелями" в Иваново, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:24
иваново
происшествия
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РИА Новости
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60
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60
иваново, происшествия

В Иваново столкнулись три маршрутки

10:43 11.08.2020 (обновлено: 18:24 11.08.2020)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП с участием двух микроавтобусов и автобуса в Иванове
На месте ДТП с участием двух микроавтобусов и автобуса в Иванове
© Фото : МЧС России
На месте ДТП с участием двух микроавтобусов и автобуса в Иванове
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с двумя "Газелями" в Иваново, сообщило УМВД по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что на Шереметевском проспекте в Иваново произошло ДТП с участием трех маршруток, пострадали пять человек.

"На остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса. По словам водителя автобуса "Богдан", из-за технической неисправности он не смог вовремя затормозить, заезжая к остановке общественного транспорта, и по этой причине совершил столкновение с автомобилем "Газель". Последний, в свою очередь, по инерции столкнулся еще с одной "Газелью", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали шесть пассажиров: трое из автобуса "Богдан" и трое – в "Газели", с которой он столкнулся.
Представитель УМВД по региону рассказала РИА Новости, что пассажиры получили не опасные для жизни травмы – в основном, ушибы.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины дорожной аварии.
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