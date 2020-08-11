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Мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон
Житель индийского города Кампур вернулся домой спустя два дня после того, как прошли его похороны, сообщает Times Now News со ссылкой на городскую полицию. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:48
индия
в мире
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https://ria.ru/20200603/1572383207.html
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Ему ещё повезло. Жена могла бы уже и за другого замуж выйти.
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индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
индия, в мире

Мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон

10:41 11.08.2020 (обновлено: 17:48 11.08.2020)
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© AP Photo / Mahesh Kumar A.Похороны в Индии
Похороны в Индии
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Похороны в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель индийского города Кампур вернулся домой спустя два дня после того, как прошли его похороны, сообщает Times Now News со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел в начале августа. Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека.
Полицейские в Индии
3 июня, 09:26
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Пятого августа полицейские обнаружили труп, подходящий под описание Хассана. Жена и братья опознали тело. Похороны состоялись в этот же день.
Однако через два дня мужчина вернулся домой. Дом был закрыт, испуганные соседи вызвали полицию, и Хассана доставили в участок.
Похороны
6 августа, 16:08
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
"Покойный" пояснил, что после ссоры с женой он решил подработать и устроился на завод. После того как получил зарплату, он отправился домой, однако никого не застал. От полицейских же он узнал о своих похоронах.
Жена Хассана призналась, что счастлива увидеть своего мужа живым. Она пояснила, что на опознании немного сомневалась, но ее убедили братья мужа.
Полицейским теперь предстоит опознать похороненного человека.
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Обсудить 14
ИндияВ мире
Популярные комментарии
Ему ещё повезло. Жена могла бы уже и за другого замуж выйти.
11 августа, 11:12
nakιs Kamakιs
4310010
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